Traffico Roma del 21-07-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchimolto intenso in queste ore sul Raccordo Anulare in carreggiata interna permangono incolonnamenti tra l’ospedale Sant’Andrea la Salaria rallentamenti con code a tratti a partire dall’anno Mentana sino al bivio con laNapoli in carreggiata esterna sempre perintenso è ancora una 20 a partire dalla Pontina Sino all’uscita Tuscolanacongestionato sulla Salaria in uscita dal centro per un incidente avvenuto all’altezza di Fidene le code Partono dalla tangenziale in tangenziale abbiamo code tra la samaria e Tor di Quinto nelle due direzioni cuore che poi ritroviamo sul Urbano dellaL’Aquila dalla tangenziale a Viale Palmiro Togliatti ultimo live questa sera all’Olimpico per i maneskin ...