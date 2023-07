Traffico Roma del 21-07-2023 ore 14 | 30

(Di venerdì 21 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

- Nel corso dell'anno 2022 i decessi per intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, ... Il 90% circa delle denunce riguarda il reato di produzione,e detenzione illecita di sostanze ...Un'altra cosa assurda è la raccolta della spazzatura dopo le 10 del mattino in Via, come se non vi fosse abbastanzagià di suo. La categoria è in ginocchio! Innanzitutto chiediamo di ......dell'habitat passano inevitabilmente dalla buona condotta di chi percorre le nostre strade"- ...campagna anti - incendi di Anas precede un fine settimana che si preannuncia all'insegna di...

Traffico Roma del 21-07-2023 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Il Consorzio Taxi chiede un incontro al Comune: «Se non ci sarà risposta, scioperi dal 4 agosto» ...Sanremo. «Quattro anni fa il sindaco e altri organi comunali ci avevano convocato per prospettarci l’idea che da settembre sarebbe entrata in vigore la nuova viabilità in via Roma con una corsia ...