Traffico Roma del 21-07-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria Poi tra Nomentana Tiburtina e tra Casilina e Appia in esterna code e Casilina code sulla percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale verso il centro in tangenziale incolonnamenti Tra Batteria Nomentana Largo Passamonti verso San Giovanni e tra via Salaria via dei Campi Sportivi sullo Stadio Olimpico sullaFiumicino si rallenta tra via della Magliana via del Cappellaccio direzione Eur sempre verso l’Eur e rallentamenti sulla Cristoforo Colombo via di Acilia e via di Malafede code per lavori sulla via Pontina tra Castelno in direzione Pomezia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...