Traffico Roma del 21-07-2023 ore 09 | 00

(Di venerdì 21 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... oltre che ridimensionare quello didi influenze. Le interlocuzioni con il Quirinale ... E il pressing della stessa Commissione Ue suè evidente anche nel "Rapporto sullo stato di diritto", ...Il ministero dei trasporti dice di essere determinato a risolvere la penuria di tassì ae Milano. E che dice 'è stato deciso un approfondimento'. Ora noi abbiamo un grande e referente rispetto ...Un bando simile potrebbe benissimo essere fatto a, magari per 1000 licenze. È chiaro che, insieme a interventi simili, bisogna aiutare i taxi e i mezzi pubblici fluidificando il, con ...

Traffico Roma del 21-07-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

«Roma ha grandi potenzialità. Ma per preservarla dal crimine e dai fiumi di droga che la inondano bisogna proteggere le sue periferie. Proteggendo queste si fa scudo su tutta ...Il 10 luglio incontro tra IX municipio e proprietà dell'area in zona Cecchignola. Canale (LcR): "Vogliono costruire la casa della salute e quella dello sport". La minisindaca: "Le richieste ancora non ...