Traffico Roma del 21-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Flaminia dalla raccordo a via dei Due Ponti code poi sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale in tangenziale rallentamenti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Pontina si rallenta da Castel di Decima al raccordo e da via dell’Acqua Acetosa Ostiense fino a via dell’Oceano Atlantico sempre verso l’euro è trafficata la via del mare tra Acilia e Casal Bernocchi sul Raccordo Anulare abbiamo quadrati in carreggiata interna tra Casilina e via Ostiense in esterna tra laFiumicino la via del mare e tra via Prenestina e laL’Aquila per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...