Traffico Roma del 21-07-2023 ore 08 | 00

(Di venerdì 21 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul Raccordo Anulare un incidente provoca Core in carreggiata interna tra la via Pontina daFiumicino verso l’Aurelia sempre interna si rallenta tra Casilina e Ardeatina tra allentato sulla via Pontina da Pomezia a Castel di Decima verso l’Eur sulla via del mare rallentamenti segnalati ad Acilia versocode sulla percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini nella tangenziale verso il centro e poi aNord è trafficata via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità