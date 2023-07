Tradimento e arresto | Vladimir Putin terrorizzato | ecco dove non si presenta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ce lo si aspettava già da marzo, quando la Corte Penale Internazionale dell'Aja aveva spiccato un mandato di cattura per il presidente russo, accusato per la deportazione dei bambini ucraini in Russia. Ora è il governo di Mosca, per bocca del portavoce Dimitri Peskov, a confermare chenon andrà in Sudafrica per il vertice dei paesi BRICS previsto a Johannesburg dal 22 al 24 agosto: «Il presidente parteciperà in videocollegamento e sarà rapto in Sudafrica dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov». Decisione presa in accordo col Sudafrica, che sarebbe stato obbligato, suo malgrado, ad arrestare lo “zar”, tanto che il presidente di Pretoria Cyril Ramaphosa ha detto: «La Russia ha chiarito che arrestare il presidente in carica sarebbe una dichiarazione di guerra. Sarebbe incoerente con la ...