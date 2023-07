Tra Spalletti e De Laurentiis non c'è mai stato feeling. Comincia ad avere fame di calcio (Gazzetta)

(Di venerdì 21 luglio 2023) Latorna su di lui. Lo sbatte in prima pagina col titolo "La voglia matta". E ancora: "Ma quale anno sabbatico nessuno però mi ha mai cercato" Il ritorno in panchina? Si vedrà. S'arrabbia ...

... stamani in edicola, si concentra su Lucianoe sulla vita dell'ex allenatore del Napoli a due mesi dalla vittoria dello scudetto. L'allenatore, si legge, si aggiraMontaione, Forte dei ...Oradeve fare i conti con il peso di un addio. Una storia troncata sul più bello, si sa, attizza il fuoco, non lo spegne. Loalimentato di oggi non è quello esausto di due mesi fa.Garcia sta valutando tutti i calciatori a disposizione, anche quelli meno utilizzati daquesti rientra anche Gollini Elia Caprile può rappresentare, realmente, il futuro del Napoli ...

Tra Spalletti e De Laurentiis non c'è mai stato feeling. Comincia ad ... IlNapolista

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si concentra su Luciano Spalletti e sulla vita dell'ex allenatore del Napoli a due mesi dalla vittoria dello scudetto. L'allenatore, si legge, si aggira tr ...L'allenatore Luciano Spalletti, dopo l'esperienza a Napoli, si sta godendo dei giorni di relax. Club italiani e inglesi hanno fatto sondaggi su di lui.