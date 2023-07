“Tra noi la passione…” Al Bano mai così intimo | la confessione sul rapporto con Loredana Lecciso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Avevamo lasciato Alsulle spiagge della Sardegna, per ricaricare le pile tra un impegno di lavoro e un altro, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate poco più sotto. Ora il cantante ha rilasciato un paio di interviste interessanti, dove svela retroscena privati ma anche un suo grande desiderio. Quasi un appello ad Amadeus, che sarà di nuovo conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Festival dove il leone di Cellino San Marco vuole assolutamente tornare. Ha già pronta la canzone. “Ho la sanremite acuta. Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata – ha detto a AdnKronos – Ho già un brano pronto dallo scorso anno”. La canzone in questione sarebbe già stata proposta ad Amadeus lo scorso anno, quando però Aloptò per partecipare in veste di super-ospite insieme a Massimo ...