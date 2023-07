Tour | tappa e volata emozionante Al fotofinish Mohoric beffa Asgreen

Discesa e fatica conclusiva dell'interoper arrivare all'ultimo GPM, il Col du Platzerwasel (7,1 km con l'8,4%). Da qui un tratto pianeggiante di pochi chilometri fino al traguardo di Le ...Matej Mohoric batte Asgreen in volata e vince la diciannovesimadelde France 2023 . Terza vittoria nella Gran Boucle per la Bahrain Victorious e seconda stagionale per lo sloveno. Si parte da Moirans - en - Montagne per arrivare a Poligny in 172,8km. ...E domenica fain Abruzzo la tournée estiva di Geolier "Il coraggio dei bambini " Summer" partito il 3 giugno da Marina di Camerota. Sfera Ebbasta Geolier (al secolo Emanuele Palumbo, ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: l'Italia spera in Bettiol e Trentin OA Sport

Nonostante la stanchezza, tappa elettrica, corsa a velocità folle ma ci vuole il fotofinish per decidere che lo sloveno ha messo un pneumatico avanti al danese proprio sul traguardo. Sfortunati Bettio ...La data salernitana rientra nel tour "aTUTTOCUORE". Uno show innovativo, travolgente, grandioso con la direzione artistica e regia teatrale di Giuliano Peparini. Qui per i biglietti.