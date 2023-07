Tour de France | le lacrime di Mohoric per un amico che non c’è più

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Bahrain Victorious ha corso tutto ildecon una piccola striscia rossa sulla maglia, con all’interno la scritta #rideforGino. Inutile specificarlo, l’omaggio è chiaramente per Gino Mäder, corridore svizzero del team Bahrain che ha tragicamente perso la vita durante la sesta tappa del recente Giro di Svizzera. Una perdita che ha inevitabilmente toccato tutto il mondo del ciclismo, ma ovviamente ancor di più i suoi compagni di squadra, chi in gruppo lo conosceva bene, i suoi amici. La Bahrain ha vissuto uneccezionale, in cui sono arrivate ben tre vittorie di tappa, correndo sì con un peso nel cuore ma anche con una spinta in più. Prima con Pello Bilbao, poi con Wout Poels ed infine, oggi, con Matej. Tre vittorie dalla fuga, proprio come fu quella dell’elvetico nel Giro del 2021, la più ...