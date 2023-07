Tour de France | Giulio Ciccone si gioca tutto | caccia alla maglia a pois | 6 GPM nella tappa dei Vosgi

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Siamo arrivatiresa dei conti delde. Non per lagi, che sembra salda sulle spalle di Jonas Vingegaard e, senza clamorose crisi, vincerà la sua seconda Grande Boucle consecutiva. E nemmeno per labianca e quella verde, addosso a Tadej Pogacar e Jasper Philipsen, ma per quella a, quella degli scalatori, indossata da. L’abruzzese della Lidl-Trek ha visto crescere la sua condizione, guadagnando molti punti nelle ultime sei tappe, entrando puntualmente nelle fughe di giornata e transitando per primo sulle salite, fino ad issarsi al primo posto della speciale classifica. A due tappe dal termine delha 88 punti, 6 su Felix Gall ...