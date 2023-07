Tour de France 2023 | Wout van Aert è diventato papà per la seconda volta Nato il figlio Jerome

(Di venerdì 21 luglio 2023)vanaveva abbandoieri ilde, ad obiettivo ormai raggiunto per la Jumbo-Visma, per stare vicino alla moglie Sarah De Bie, incinta del secondodella coppia. Mai decisione fu presa con miglior tempismo, dato che proprio oggi la coppia ha annunciato la nascita del secondogenito. Seppure ildi questonon gli ha portato una vittoria di tappa per la primanegli ultimi 5 anni, siamo certi che Vannon dimenticherà mai questo mese di luglio. Per l’ennesimaè stato assolutamente fondamentale per i piani del proprio team, centrando le fughe giuste e facendo da gregario di lusso per Jonas Vingegaard. Di seguito il post sul canale ...

In due giorni il ciclista danese ha rifilato oltre 7 minuti di distacco al rivale Tadej Pogaar, che gli era rimasto a lungo ...Domenica si concluderà sugli Champs Elysees di Parigi la 110° edizione delde, partita lo scorso primo luglio da Bilbao. La battaglia è tra i due grandi favoriti: Tadej Pogacar della ...VEDI ANCHE Nuove Skoda Kamiq e Scala: ecco il facelift in attesa della première Tutto quello che non sai sugli ADAS: dietro le quinte con Skoda Skoda baluardo del ciclismo insieme alde...

Tour, 19ª tappa: Politt rompe la catena, poi riparte. Ripresi gli 8 davanti, 37 uomini al comando La Gazzetta dello Sport

Wout van Aert aveva abbandonato ieri il Tour de France, ad obiettivo ormai raggiunto per la Jumbo-Visma, per stare vicino alla moglie Sarah De Bie, incinta del secondo figlio della coppia. Mai decisio ...Nils Politt è stato protagonista, in negativo, di un episodio che ha rasentato l’assurdo nella 19a tappa del Tour: spacca la catena in salita ...