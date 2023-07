Tour de France 2023 | tutte le classifiche | Giulio Ciccone conserva il primato nella graduatoria riservata agli scalatori

POLIGNY " Una delle tappe più veloci della storia del, corsa a 49.1 km/h di media nel vento e tra i campi del Giura, si risolve con uno strettissimo sprint a due. La spunta lo sloveno Matej Mohoric sul danese Kasper Asgreen al colpo di reni. Seconda ...Il danese Jonas Vingegaard resta leader della classifica generale Matej Mohoric ha vinto in volata al fotofinish la 19esima tappa delde2023, la Moirans en Montagne - Poligny, di 172,8 km. Il corridore della Bahrain Victorious si è imposto su Kasper Asgreen, vincitore della tappa di ieri, e sull'australiano Ben O'Connor.Ballo finale alde. Cinque GPM e 133 chilometri da Belfort a Le Markstein Fellering per decidere chi sarà il vincitore di questa edizione della Grande Boucle, chi arriverà sul podio e quali saranno i ...

Wout van Aert aveva abbandonato ieri il Tour de France, ad obiettivo ormai raggiunto per la Jumbo-Visma, per stare vicino alla moglie Sarah De Bie, incinta del secondo figlio della coppia. Mai decisio ...Seconda vittoria di tappa per la Slovenia, la terza per la Bahrain Victorious. Ancora Slovenia-Danimarca quindi, una costante di questo Tour de France: stavolta però l’ha spuntata il piccolo paese del ...