Tour de France 2023 | pagelle di oggi | Mohoric perfetto in una tappa caotica | Philipsen può recriminare

(Di venerdì 21 luglio 2023)DICIANNOVESIMADEMatej, voto 10: condotta di gara assolutamente perfetta per lo sloveno, che ha saputo giocarsi al meglio le proprie carte in una fuga di grandissimi nomi. Sfrutta al meglio il lavoro di Jack Haig e fiuta l’azione buona insieme ad Asgreen ed O’Connor. Nel finale si mette a ruota del danese e riesce a passarlo a pochi centimetri dalla linea nonostante uno spunto sulla carta meno brillante del suo avversario. Le sue lacrime e le parole nel post-, con la dedica a Gino Mader ed i complimenti ai compagni di fuga, rendono la vittoria ancora più dolce. Kasper Asgreen, voto 9: il danese ha sfiorato una doppietta che francamente avrebbe avuto del clamoroso. Non certo perché manchi di qualità o di forza, ma perché ...