Tour de France 2023 | Mohoric vince in volata la 19a tappa

Le lacrime e la difficoltà di fuggire dalle disavventure della vita Quando alla fine deldemanca poco e le energie rimaste sono ancor meno dei giorni che mancano a Parigi, c'è un'unica ...Matej Mohoric ha vinto in volata al fotofinish la 19esima tappa delde2023, la Moirans en Montagne - Poligny, di 172,8 km. Il corridore della Bahrain Victorious si è imposto su Kasper Asgreen, vincitore della tappa di ieri, e sull'australiano Ben O'Connor.Doveva essere una tappa di tutto riposo ma, evidentemente, in questodela noia è stata dichiarata fuorilegge . Ennesima giornata pazza, all'insegna degli attacchi e dei tentativi da parte delle squadre dei velocisti per arrivare alla volata di gruppo. ...

Tour de France 2023 - Le Strade del Tour - 20a tappa: Belfort - Le Markstein Fellering - Video RaiPlay

