Tour de France 2023 | diciannovesima tappa Moirans en Montagne-Poligny oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildeavvicina il suo gran finalecon lae terzultima, la-en-di 172,8 chilometri. Alla vigilia della resa dei conti finale prima della passerella di Parigi, ecco una frazione che sulla carta potrebbe sorridere ai velocisti capaci di tener duro e rimanere in corsa dopo le lunghe giornate sulle Alpi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– Laprenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:30, ...