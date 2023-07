Tour de France 2023 | classifiche aggiornate dopo diciannovesima tappa | Vingegaard resta in giallo

Leggi su sportface

Matej Mohoric batte Asgreen in volata e vince ladelde. Terza vittoria nella Gran Boucle per la Bahrain Victorious e seconda stagionale per lo sloveno. Si parte da Moirans-en-Montagne per arrivare a Poligny in 172,8km. Corsa rapidissima con Alaphilippe, Barguil, Haig, Pedersen, Zimmermann, Campenaerts, Benoot e Trentin che decidono di tirare sin dall'inizio allungando fino a un minuto di vantaggio.vari avvicendamenti in vetta si compone il terzetto di testa con Mohoric, Asgreen e O'Connor che staccano gli inseguitori. I tre arrivano in volata al traguardo con Mohoric che la spunta di pochi centimetri su Asgreen e O'Connor.