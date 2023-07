Tour de France 2023 | Asgreen vince 18a tappa Vingegaard sempre leader

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Kasperha vinto in volata la 18esimadelde. Il danese della Soudal Quick-Step centra il suo primo successo aggiudicandosi la Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km. Battuti in volata l'olandese Pascal Eenkhoorn e il norvegese Jonas Abrahamsen. Il danese Jonasrestadella classifica generale in maglia gialla con 7'35" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates). Domani è in programma la 19/a, la Moirans-en-Montagne-Poligny di 173.0 km.