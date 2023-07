Tour de France 2023 | 20° tappa Belfort - Le Markstein Fellering | percorso | orari e altimetria

(Di venerdì 21 luglio 2023) Doveva essere la frazione decisiva per la vittoria finale deldema, salvo imprese epiche o giornate funeste, la 20°, daa Le, di 133,5 km, nonostante i suoi oltre 3500 metri di dislivello e i sei G.P.M., difficilmente toglierà la maglia gialla a Jonas Vingegaard. Ildella 20°La 20°delde, in programma sabato 22 luglio, partirà da, cittadinase situata nella regione Borgogna-Franca Contea, e si concluderà, dopo 133,5 km, presso la stazione sciistica di Lenel territorio comunale di, nella regione del ...

In due giorni il ciclista danese ha rifilato oltre 7 minuti di distacco al rivale Tadej Pogaar, che gli era rimasto a lungo ... dove giunse al traguardo dopo una fuga solitaria di 186 chilometri e dopo 7 edizioni della corsa rosa, una deldenel '76 e la convocazione da riserva al mondiale del '76 (quello con ...

Al ciclista danese sono bastati due giorni per rifilare oltre 7 minuti di distacco al rivale Tadej Pogacar, che gli era rimasto a lungo attaccato ...La biografia, i guadagni e lo stipendio di Jonas Vingegaard, il protagonista del Tour de France e nuova stella del ciclismo nonostante le polemiche sulle sue prestazioni.