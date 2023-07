Tornado in Italia | panico tra la popolazione | danni | tetti scoperchiati | persona colpita da fulmine

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Momenti di grandissima paura nella mattinata di venerdì 21 luglio. Se una gran fetta diè alle prese con un’ondata di caldo terribile, con il Sud e le isole colpiti particolarmente da temperature oltre i 40 gradi, al nord si è registrato un maltempo incredibile non solo in Veneto ma anche in Lombardia. Unsi è infatti abbattuto nella parte nord-est di Milano, causando inevitabilmente numerosie costringendo i vigili del fuoco ad un durissimo lavoro. Le immagini delsu Milano hanno fatto il giro della rete e sono davvero impressionanti. Tra iche sono stati segnalati risultanodelle abitazioni divelti in pochi secondi e alberi che sono stati sradicati dalla forza del vento e che sono precipitati al suolo. Alcune persone sono riuscite a ...