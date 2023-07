Torna il “Carracino rassinese”

Leggi su lortica

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo tre anni dall’ultima edizione disputata nel 2019, il popolo di Rassina sabato 22 luglio 2023a riproporre una delle sue più belle manifestazioni collettive. Di cosa si tratta? Del, ovvero una fonte di aggregazione della comunitàche , se pur di breve storia, è diventata subito un elemento portante della vita sociale del laborioso comune casentinese. Qualcuno ha visto in questa manifestazione una sorta di presa in giro della Giostra del saracino di Arezzo ma se si parla con gli organizzatori e con coloro che hanno dato vita alla manifestazione che ha la sue origini nel 2014, non si tratta affatto di una presa in giro ma, al contrario, una ulteriore testimonianza dell’affezione della popolazionenei confronti del capoluogo . Ilè poi espressione del ...