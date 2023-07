Torino | Vagnati avverte la Lazio | 'Ricci? Non dobbiamo per forza vendere'

Davide, direttore tecnico del, ha parlato in una conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo del mercato granata Davide, direttore tecnico del, ha parlato in una conferenza stampa ...Commenta per primo Davidenel pomeriggio ha raggiunto il ritiro di Pinzolo, dove ilsi sta allenando da inizio settimana. Il dt ha fatto il punto del mercato in conferenza stampa. Su Ricci: 'La situazione di ...dal ritiro: 'Vogliamo tenere Ricci' Dal ritiro dela Pinzolo, a prendere la parola è stato il ds: 'Vogliamo fare un Toro competitivo , non mi piace commentare le voci. La ...

Torino, il mercato secondo Vagnati: "Ricci, Vlasic, Schuurs: vi dico tutto" Tuttosport

Il sito ToroNews.net di titolarità di Labcoop sc con sede in Torino, Corso Svizzera 185 C.F./PI 09096480018, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei contenuti ...Nonostante sembrasse vicinissimo al Besiktas c'è un colpo di scena sulla situazione Pereyra, Vagnati sarebbe infatti pronto a portarlo a Torino ...