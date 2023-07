Torino | proposto Joao Moutinho | il portoghese è attualmente svincolato

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilpotrebbe decidere di rinforzare il suo centrocampo con un nome di estrema esperienza e qualità. Infatti, al club granata, nelle ultime ore sarebbe statoil nome ed il profilo diMourinho ex Wolverhampton,. Il centrocampista, racconta Sky Sport, a 36 anni avrebbe piacere a sbarcare in Italia ed in Serie A con gli agenti che quindi lo avrebbero posto al club granata di Ivan Juric.ha condotto le sue ultime stagioni in quel della Premier League con la maglia dei Wolves. Vagnati si sarebbe preso alcune ore di tempo per capire la fattibilità dell’affare che sarebbe, come detto, a parametro zero. SportFace.

... in provincia di, e Farmacia via Scano, a Cagliari. Specializzata nel promuovere e accelerare le connessioni tra brand e stakeholder in ambito Retail, la martech company haa ...... per non rischiare di perdere il treno che da Trento, dove si trovava, doveva portarlo a. Il ... Houna transazione, 150 euro è una cifra congrua: se non riesco, pazienza", conclude ...Per il vicecapogruppo diBellissima Pierlucio Firrao ' l'unico modo che il Comune trova per sistemare i problemi è mettere le mani nella tasche dei cittadini. Damilano avevadi ...

Calciomercato Torino: proposto Joao Moutinho, al momento svincolato Toro News

La martech company Retex ha proposto a Farmagorà una soluzione digitale end-to-end basata su VYOU, la piattaforma software proprietaria di in-store engagement ...Primo no della Dinamo Kiev al Torino per il centrocampista Volodimir Brazhko. Il mediano ucraino piace ai granata,ma l'offerta di 4 milioni di euro più bonus non ha soddisfatto il club di Kiev, che ha ...