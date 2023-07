Tony Bennett | la magia della voce

(Di venerdì 21 luglio 2023) Se ne è andato a 96 anni(vero nome Anthony Dominick Benedetto), storico vocalist americano, il maggiore interprete del Great American Songbook, ossia l’ampia sfilza di classici Usa first appeared on il manifesto.

Con quella voce che accarezzava l'animaha cantato tutto, perchè se lo poteva permettere. "Proviene del mondo del jazz e da quello dello swing, ma in un certo senso non appartiene a nessuno dei due, li supera sviluppando il ...'Oltre 100 album realizzati e 50 milioni di dischi venduti in 70 anni di carriera. Conscompare indubbiamente uno dei più grandi artisti che l'America abbia mai avuto, considerato non a caso l'ultimo grande crooner. Allo stesso tempo possiamo sostenere, con orgoglio, che ..., il celebre cantante statunitense di origini reggine, ha avuto una lunga carriera con numerosi premi, tra cui 20 Grammy Awards, e ha realizzato ben 100 album. La notizia della sua morte è ...

Con la scomparsa di Tony Bennett svanisce uno dei miei sogni, quello di poter organizzare un suo concerto in Calabria, la sua terra di origine. Pochi qui sanno, infatti, che una delle più grandi ...E’ morto Tony Bennett, considerato l’ultimo grande Crooner americano, dopo la morte di Dean Martin e Frank Sinatra. A vrebbe compiuto 97 anni il prossimo 3 agosto. Numerosi i suoi successi tra cui ‘ ...