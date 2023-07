Tony Bennett | il cantante che ha infranto le barriere generazionali è morto a 96 anni

Era noto per canzoni come 'The Way You Look Tonight', 'Body and Soul' e 'I Left My Heart In San Francisco (Afp), il leggendario cantante pop e jazz di New York, è morto all'età di 96 anni . Lo riferiscono i media americani.era noto per canzoni come 'The Way You Look Tonight', 'Body and ...ROMA - E' morto, all'età di 96 anni,, pseudonimo di Anthony Dominick Benedetto, considerato l'ultimo grande crooner americano, dopo la morte di Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como.vanta una carriera di oltre ...A Lesignano hanno riproposto anche le canzoni che li hanno visti collaborare con artisti di fama mondiale come, Phil Collins, Chaka Khan, James Taylor e tanti altri. Tutti hanno intonato ...

È morto Tony Bennett, l'ultimo crooner americano Agenzia ANSA

ROMA. Il mondo dice addio a Tony Bennett, uno dei grandi interpreti della canzone americana. Ha deliziato generazioni di pubblico – dagli anni '50 agli anni '20 del Duemila - con eleganti interpretazi ...Tony Bennett è morto. Il crooner italo-americano se ne va a 96 anni, dopo una lunga convivenza con il morbo di Alzheimer.