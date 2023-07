Tony Bennett | è morto il re dei crooner | aveva 96 anni

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) –, il leggendario cantante pop e jazz di New York, èall’età di 96. Lo riferiscono i media americani.era noto per canzoni come ‘The Way You Look Tonight’, ‘Body and Soul’ e ‘I Left My Heart In San Francisco’. Ma anche per le sue esibizioni con cantanti da Lady Gaga ad Aretha Franklin a Frank Sinatra, che lo ha definito “il miglior cantante del settore”. Durante una carriera durata sette decenni, ilha venduto milioni di dischi e ha vinto 20 Grammy, incluso un premio alla carriera. Il mondo dice addio a, uno dei grandi interpreti della canzone americana. Ha deliziato generazioni di pubblico -dagli’50 agli’20 del Duemila- con eleganti ...