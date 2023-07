Tony Bennett | crooner | attivista contro l’apartheid e voce di Blue Velvet

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023), noto anche come Anthony Dominick Benedetto, è considerato l’ultimo grandeamericano dopo la scomparsa di Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como. La sua carriera si è estesa per oltre settant’anni, durante i quali ha vinto 20 Grammy Awards e 2 Emmy Awards. Nato a New York nel 1926 da genitori di origini italiane,inizia a studiare canto a dieci anni e si esibisce in diversi luoghi, accumulando esperienza. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola nell’esercito e partecipa alla liberazione del campo di concentramento di Landsberg. Dopo il ritorno negli Stati Unit, continua a esibirsi fino a firmare il suo primo contratto discografico con la Columbia Records nel 1950. Il suo primo grande successo arriva con Because Of You nel 1951, seguito da altre hit come ...