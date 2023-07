Tiro a volo | Mondiali Junior 2023 | ottimo lavoro degli azzurrini del trap dopo i primi 50 piattelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Partono decisamente con il piede giusto glidelai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Corea del Sud, precisamente in quel di Changwon.cinquantainfatti Matteo D’ambrosi, Emanuele Iezzi, Gianmarco Barletta ed Emanuele Marrozzini hanno occupato un piazzamento in top 3. Idue nello specifico si trovano in seconda posizione con 48/50aver sparato 24/25 in entrambe le tranche. Un errore in più nella prima serie invece per Barletta, al momento terzo con 47/50. Situazione speculare per Marrozzini, anche lui quarto con 47/50 mancando tre colpi nel secondo segmento.. Attualmente in testa alla classifica ...