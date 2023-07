Timothée Chalamet e Adam Sandler giocano a basket insieme a New York

(Di venerdì 21 luglio 2023) Due compagni di squadra d'eccezione sono stati avvistati a Newin strada.compagni di squadra in un match di. Oltre ad essere colleghi, i due attori sono anche ottimi amici e in questi giorni sono stati fotografatiin un campo daa New, impegnati a giocare una partita. Con magliette grigie e pantaloncini,hanno giocatoad altre persone e la loro presenza non è passata assolutamente inosservata. L'amicizia tra le due star di Hollywood risale ad ...

e Adam Sandler compagni di squadra in un match di basket. Oltre ad essere colleghi, i due attori sono anche ottimi amici e in questi giorni sono stati fotografati insieme in un campo ...Secondo quanto riportato da Variety , l'attesissima uscita di Dune - Part Two, il sequel della saga di Denis Villeneuve cone Zendaya prevista per novembre prossimo, potrebbe ...... Parte Due trarrebbe enorme beneficio dalla presenza del suo super cast, visto che vede tra i protagonistie Zendaya, ma anche Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem e Josh ...