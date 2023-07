Timmermans si candida in Olanda | il Green Deal e' orfano

Da Maastricht, dove tutto e' iniziato, a Bruxelles. Andata e poi ritorno. Franciscus Cornelis Gerardus Maria, per brevita' chiamato Frans, aveva soltanto sei anni quando con i genitori diplomatici si trasferi' per la prima volta in Belgio. 21 luglio 2023... la sua disponibilità e lavoro all'interno della Commissione non saranno in questione.er contrastare l'avanzata della destra populista La decisione didi candidarsi arriva dopo le ...Il commissario europeo al Clima, grande nemico dell'Italia, guiderà una coalizione di centrosinistra. E dovrà confrontarsi con gli agricoltori furibondi per le sue politiche.

Dal Green deal al voto orange. Timmermans molla l'Ue, si candida ... La Verità

Questo però dipenderà anche dalla scelta di Timmermans. Formalmente la sua candidatura verrà ufficializzata a metà agosto, dunque fino a quel momento resterà in carica come commissario a tutti gli ...Il vicepresidente della Commissione Europea e padre del Green Deal guiderà la coalizione tra Socialisti e Verdi. Il futuro del paese in bilico tra unità e frammentazione politica ...