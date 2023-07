(Di venerdì 21 luglio 2023) La disavventura del gruppo 'Gli amici di don Bruno' a Moena: 'Bloccati per ore in auto tra frane e crolli'

La disavventura del gruppo 'Gli amici di don Bruno' a Moena: 'Bloccati per ore in auto tra frane e crolli'La disavventura del gruppo 'Gli amici di don Bruno' a Moena: 'Bloccati per ore in auto tra frane e crolli'

Tifernati 'prigionieri' sulle Dolomiti. "Colpiti in pieno dalla tromba d'aria" LA NAZIONE

"Gli alberi cadevano come birilli strappati dal vento a 100 km orari, frane, traffico in tilt, strade chiuse e lunghe code di auto". Un’escursione in montagna si è così trasformata in un incubo e la c ...