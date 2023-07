(Di venerdì 21 luglio 2023)dei, detto anche 'Er motosega' (come recita la descrizione del suo profilo), è tornato su Instagram per la prima voltal'incidente di Casal Palocco a Roma che ...

Loiacono dei, detto anche 'Er motosega' (come recita la descrizione del suo profilo social), è tornato su Instagram per la prima volta dopo l'incidente di Casal Palocco a Roma che ...In particolare,Lo Iacono , uno dei giovani che si trovava a bordo del Lamborghini al momento dello schianto, e che è anche uno dei volti più riconoscibili dei, oggi ammette di ...... a sud ovest di Roma, provocato dall'impatto tra il Suv Lamborghini degli youtuber... Gaia Nota, Simone Dutto eRamon Lo Iacono. I test di alcol e droga Le autorità quel giorno ...

TheBorderline, Vito Loiacono sorride e canta sui social con la fidanzata un mese dopo la morte di Manuel ilmessaggero.it

Vito Loiacono dei TheBorderline, detto anche "Er motosega" (come recita la descrizione del suo profilo social), è tornato su Instagram per la prima volta dopo l'incidente ...Vito Lo Iacono dopo l’incidente di Casal Palocco a Roma era stato il primo a chiamarsi fuori. Poche righe per chiarire che non era lui alla guida del bolide, ...