Terribile Lutto Per Francesco De Gregori!

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un devastanteha colpito il noto cantautoreDe Gregori. Ecco cosa è successo… #degregori #Alessandra “Chicca” Gobbi è morta. Aveva 71 anni. Era la moglie del cantanteDe Gregori. La loro storia d’amore durava da decenni. Si sono conosciuti a scuola e si sono sposati il 10 marzo 1978. Hanno avuto due figli, Marco e Federico. La notizia della sua morte è stata confermata dai collaboratori di De Gregori. La coppia aveva fondato un’azienda in Umbria. Producevano olio di qualità a Sant’Angelo di Spello. Chicca aveva lavorato come archivista per Repubblica. Chicca Gobbi stava combattendo un tumore da tempo. La sua salute si è aggravata di recente. Il funerale avrà luogo il 22 luglio a Roma. Prima della notizia della sua morte, era stato annunciato che il concerto di ...

Da poco si è spenta la dirigente scolastica dell'istituto, che si trova così ancora in. Il ... 'Ho appena appreso di questatragedia. Sono veramente sconvolta, con Agnese sono stata ...A distanza di un mese, Dorothea non ha ancora fatto pace con la situazione; non accetta ile, ... Il paesaggio è desolato, distrutto da unapiaga mortale e dalle pericolose tendenze ...Simone Bisbocci di Monia Orazi Camerino e San Benedetto inper la morte di Simone Bisbocci, 47 anni compiuti il 12 aprile, addetto alla segreteria Unicam ...alla famiglia in questo...

Terribile lutto a Trabia: la comunità piange Giovanni Lo Nero Cefalu & Madonie Web

Chicca Gobbi, moglie di Francesco de Gregori, è morta oggi. La terribile notizia del lutto è stata confermata all’ Adnkronos dall’entourage del cantautore. La donna aveva 71 anni e, a quanto pare, era ...Il triste annuncio è arrivato in queste ore: terribile lutto nel mondo della musica con l'artista morto a 96 anni dopo una lunga malattia.