Terremoto Mbappè | il Psg lo esclude dalla tournée in Asia Per Al-Khelaifi ha firmato col Real

... centrocampista classe 2003 legatosi ai friulani con un contratto di quattro anni.21.41 -in casa Ajax: divorzio improvviso con l'attaccante serbo Dusan Tadic che ha risolto il contratto ...È accusato di tortura e detenzione illegittima Piccoloin casa Paris Saint Germain con il ... In Conseguenza delle dichiarazioni di, il Real Madrid è tornato prepotentemente sulla ...Fulmini e tempesta in casa Psg ed è ancora Kylian Mbappé a generarle. L'intervista concessa a France Football ha scatenato l'ennesimoin casa parigina con il patron Al - Khelaifi che si sarebbe definitivamente stufato. L'attaccante francese ha messo in dubbio il suo futuro al Psg ma ha anche commentato in malo modo alcune ...