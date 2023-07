Termini Imerese | rissa nel carcere Burrafato tra detenuti italiani e stranieri | sedata da Penitenziaria e Carabinieri

Momenti di tensione nel carcere Burrafato di. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri e gli agenti di polizia per riportare la calma. 'È la prova che la situazione all'...Momenti di tensione nel carcere Burrafato di. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri e gli agenti di polizia per riportare la calma.Momenti di tensione nel carcere Burrafato di. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri e gli agenti di polizia per riportare la calma. "È la prova che la situazione all'...

Rissa esplosiva nel Carcere di Termini Imerese: Tensione e intervento delle forze dell'ordine