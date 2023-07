Tenta rapina in tenuta da mare | sfonda il vetro di una vettura e viene arrestato

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA torso nudo e pantaloncini si è presentato in una lavanderia di Vitulazio, nel Casertano, intimando alla dipendente di consegnargli l’incasso di giornata, ma la ragazza si è rifiutata e ha chiamato i carabinieri, che poco dopo lo hanno fermato enel palazzo del Comune, dove si era rifugiato. In manette è finito un 32enne della ex Jugoslavia, in Italia senza fissa dimora, che si è scoperto era anche stato colpito da un’ordine di carcerazione risalente al dicembre 2019. L’uomo – è emerso – hato il colpo nella lavanderia, presentandosi senza armi e con una maglietta rossa stretta nel pugno; al rifiuto della dipendente di dargli i soldi, ha sbattuto i pugni sul balcone, ha minacciato la ragazza, una 25enne, e il fidanzato, che intanto era arrivato, quindi si è allontanatondo con un ...

