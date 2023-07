TenorEvite Taurasi e Fiano di Avellino sono le etichette celebrative di Tenuta Cavalier Pepe dedicate ad Enrico Caruso | presentate in

Proprio per l'occasione, Tenuta Cavalier Pepe ha realizzato e presentato le etichette celebrative "" per i vinie Fiano di Avellino. L'azienda, infatti, insieme alla Famiglia Caruso,...Proprio per l'occasione, Tenuta Cavalier Pepe ha realizzato e presentato le etichette celebrative "" per i vinie Fiano di Avellino. L'azienda, infatti, insieme alla Famiglia Caruso,...