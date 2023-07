TenorEvite | da Tenuta Cavalier Pepe etichette celebrative dedicate a Caruso

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ieri, mercoledì 19 luglio, è stato inaugurato il Museo Nazionale Enrico, allestito all’interno del Palazzo Reale di Napoli, in Piazza del Plebiscito. A 150 anni dalla nascita dell’artista, il grande progetto culturale a cura di Laura Valente è stato presentato con gli interventi di Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Massimo Osanna, Direttore Generale Musei e le conclusioni di Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura. Un atto dovuto, un museo permanente, allestito nella sala Dorica di Palazzo Reale per il grande tenore, che ha visto anche la partecipazione di aziende del territorio dedicarsi al progetto, come omaggio sentito, per rendere immortale il suo talento. Proprio per l’occasione,ha realizzato e presentato le...