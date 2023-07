Temporali e grandine al Nord | ma Caronte non molla il Sud

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un’Italia spaccata in due dal clima impazzito. Al, mentre al Centro-Sudnonla presa. Se le città centrali e meridionali continuano, infatti, a registrare oltre 40 gradi di temperatura, le immagini che arrivano dalle regioni settentrionali sono di alberi sradicati, strade allagate e danni alle auto . Diversi sono anche i feriti. Come a Verona, dove un uomo...

... immagini da brividi - GUARDA La previsione indica un alto rischio die fenomeni causati ... Video su questo argomento I chicchi dihanno dimensioni mai viste: devastazione in Veneto - ...... dove dopo giornate di sole a palla e caldo torrido è tornato il maltempo cone, in alcuni casi anchegrossa come palle da tennis. " La regione " spiegano gli esperti di Umbria ......e grandinate stanno lentamente abbassando le temperature al Nord ma in gran parte del Centro - Sud risalgono fin quasi ai 40 gradi. Ancora, questa volta in Lombardia a Varese, ...

Temporali con grandine al Nord, da lunedì si prepara Caronte bis Agenzia ANSA

IL BILANCIO. Grandine, vento e pioggia in Bergamasca nella mattinata di venerdì 21 luglio. Numerosi alberi caduti nella Bassa. Agricoltura, danneggiati campi di mais, pascoli e ulivi."Sono bastati pochi minuti per lasciare su terreno, colture e strutture danni ingenti. La grandinata che si è abbattuta questa mattina dalla Valcerrina al Casalese sino a Lu e Cuccaro, ha colpito con ...