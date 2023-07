Taxi a Napoli | la rivoluzione della normalità

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il turista (e il residente) che sbarca dal treno alla stazione centrale dio dall’aliscafo al Molo Beverello, rinveniente dalle isole, può constatare che qualcosa d’importante è cambiato. Ad aspettarlo non c’è la nota e pittoresca ressa deisti ma una lunga e disciplinata fila di. Così forte è l’impatto che si può cadere nel dubbio di aver sbagliato destinazione. È bastato modificare il percorso delle auto, restringere la sede stradale al punto giusto, creare un parcheggio ad alimentare il flusso per risolvere un problema atavico anche grazie alla presenza di vigili urbani incaricati di sorvegliare il rispetto del dispositivo. La novità è così recente che anche i più riottosi tra i conducenti non hanno potuto prendere le contromisure. È vero, il traffico che si forma è notevole. La carovana sfila lentamente perché si ...

... nelle ore notturne, il 42% delle chiamate degli utenti ai servizilocali rimane senza risposta'. Le grandi città, da Roma a Milano passando per Firenze e, sono le più colpite. 'La ...L'attore Salvatore Esposito è nato il 2 febbraio1986 a. Ha sfondato nella serie Gomorra, in cui ha interpretato il boss mafioso Genny Savastano. È apparso anche in5 e nella serie Fargo. ...Ma sta per andare a dirigere il teatro San Carlo di. 'Roma deve avere la capacità di ... Se esistessero più, per di più in previsione del Giubileo, il salto verrebbe meglio, non crede '...

Taxi a Napoli, contro la ressa al Beverello arrivano le nuove corsie di attesa ilmattino.it

Il problema del taxi sta diventando sempre più insopportabile, da Roma a Milano le code aumentano e le soluzioni politiche mancano ...Più corsie per i taxi alla stazione ferroviaria e al molo Beverello: è il nuovo tentativo, da parte di palazzo San Giacomo, per ridimensionare il caos che si genera quando turisti ...