Tassa di soggiorno | turisti spremuti per fare cassa Il caso

"Un aumento indiscriminato, come quello proposto, rischia di allontanare i visitatori e di ridurre pesantemente la permanenza media" per Federturismo avverte il Comune: "Presenze più brevi" Confindustria critica la scelta di Gualtieri

Roma, la stangata sui turisti con l'aumento delladi, piace solo al sindaco Gualtieri, all'assessore al Bilancio e al cassiere del Comune. Dopo il no degli albergatori romani, pioggia di critiche anche dal settore Turismo di ...Insieme alla variazione di bilancio, la Giunta Gualtieri ha approvato ieri anche la delibera che modifica gli importi per ladiche passa da una media di 3 euro e 70 centesimi per persona a 5,5 con l'obiettivo di incrementare le entrate di una cinquantina di milioni di euro. I NUMERI Nello specifico, per ...È il caso di Roma Capitale, che ha pensato bene d'incrementare ladi. Ne saranno in tal modo colpiti centinaia di migliaia di turisti e persone di passaggio nella capitale, i quali, ...

Dopo più di due anni di chiusura forzata, stretti tra l'aumento dei tassi e l'inflazione, gli alberghi di Roma subiscono anche un ...L'aumento della tassa, che può variare dal 25 al 50% a seconda della categoria di stelle dell'albergo, preoccupa fortemente le aziende del settore turistico, in particolare quelle situate nelle città ...