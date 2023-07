Taranto | sequestro di beni per circa un milione duecentomila euro ad un 35enne latitante Polizia

...di Trani disponeva ilpreventivo dell'area adibita ad orto botanico e detto... di(per i metalli pesanti e diossine) e di Foggia per le acque. Di seguito si procederà alla ......è il bilancio di alcune mirate attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di...operazioni di servizio condotte dal Reparto che hanno portato all'individuazione e aldi ...Trasmessi gli atti all'Autorità Giudiziaria competente, il 48enne è stato arrestato e il materiale rinvenuto è stato posto sottoDue associazioni culturali avrebbero corrisposto vincite in denaro: sequestrati 18 apparecchi non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ...I controlli in argomento rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di numerose operazioni condotte dal Reparto che hanno portato al sequestro di 18 apparecchi ...