Tanto tuonò che piovve. Il caso di Patrick Zaki

(Di venerdì 21 luglio 2023) Da poche ore il dottor, egiziano di origine e italiano (bolognese) di adozione, è un uomo libero ed è in corso il suo ritorno in Italia. Festeggiato come meritava, soprattutto da quelle organizzazioni umanitarie e simili che hanno ribadito, a ragione ma non sempre, quanto sia valsa la loro attività per il raggiungimento di quell’ottimo risultato. Nel contado è considerata inscalfibile l’affermazione che tutto è bene quel che finisce bene. Effettivamente ciò è quanto si dovrebbe pensare in casi del genere e quindi impegnarsi a andare oltre. Fuori dal contesto, è prevedibile che continuerà, perché è già iniziata, una serie di tentativi per decifrare il comportamento del presidente Abdel Fattah al-Sisi, attività che in effetti sostituisce bene la lettura della Settimana Enigmistica nella missione che tocca da sempre a essa nei mesi caldi: ...