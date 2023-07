Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni | concorrenti e cantanti della puntata in replica

(Di venerdì 21 luglio 2023)– Il, giuria, quante puntate e streaming inStasera, 21 luglio 2023, alle ore 21,25 insu Rai 1 va in onda– Ildei, l’atto finale del programma condotto da Carlo Conti che è stato trasmesso il 19 novembre 2021, dopo la conclusione dell’undicesima edizione, vinta dai Gemelli di Guidonia. Nella serata in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime edizioni. Contrariamente alle precedenti edizioni, ildei migliori si esaurirà in una sola serata e, pertanto, i...

"Tale e Quale – il Torneo" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

“Tale e Quale - Il Torneo”, una puntata unica venerdì 21 luglio alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ...Torna l’ultima puntata dell’edizione 2022 con grandi concorrenti: Valentina Persia, I Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca e molti altri.