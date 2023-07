Tagliare lo stelo sfiorito dell’orchidea | come farlo nel modo corretto per una fioritura spettacolare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 luglio 2023) Non sailodella tua orchidea? Sei nel posto giusto! In quest’articolo ti sveleremo tutti i segreti in merito. QuandoloLoandrebbe tagliato soltanto quando tutti i fiori sono caduti. Quindi, bisogna assicurarsi che tutta la pianta non presenti più fiori prima di agire con il taglio. Va detto che ci siano varie scuole di pensiero, in merito. Per esempio, c’è chi ritiene opportuno che si aspettino “i tempi” della pianta: sarà lei a “decidere” quando far seccare loe soprattutto in che punti. Si potrebbe anche aspettare che la pianta faccia seccare tutto lo, ...