Taddeucci d' oro | l' elogio di coach Pistelli ' Questo successo è stato costruito a Empoli'

Il presidente e direttore tecnico del team locale: 'Peccato che negli ultimi anni siamo stati costretti ad allenarci fuori ...... Barbara Pozzobon, Ginevra, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinier i sono saliti sul gradino più alto del podio. Erano 21 anni che l'Italia non si aggiudicava l'in questa specialità. ...... composta dai quattro alfieri della Polizia di Stato Barbara Pozzobon, Ginevra, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Gli azzurri vincono l'con il tempo di 1h10'21'20, precedendo di ...

Mondiali, Taddeucci d'oro con la staffetta mista nel nuoto di fondo intoscana

Sul gradino più alto del podio iridato c’è la staffetta mista 4x1.5 km in acque libere, composta dai quattro alfieri della Polizia di Stato Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenz a e ...Primo oro azzurro ai Mondiali di nuoto a Fukuoka, in Giappone. Lo ha conquistato la staffetta del fondo misto 4x1,5km , in acque libere. Il ...