Tabellone Wta Palermo 2023 | Kasatkina guida il seeding con tante italiane

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildel torneo Wta di, l’edizione numero 34 del torneo femminile sui campi in terra rossa del Country. Ci sonogià ammesse di diritto e altre potranno arrivare dalle qualificazioni, anche se gli accoppiamenti di primo turno non sono semplicissimi. Martina Trevisan sfiderà la numero uno del, Daria Kasaktina, Sara Errani la numero due, entrata con wild card, Zheng, mentre Cocciaretto, testa di serie numero quattro, se la vedrà con la pericolosa Sara Sorribes Tormo. Di seguito ecco ilcompleto. COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRINCIPALR WTA 250QUARTI DI FINALE (1)vs (5) Paolini Sorribes Tormo vs Burel Osorio vs (3) Sherif (7) ...

Secondo set: dopo tanto equilibrio, assolo Osorio Come spesso accade negli incontri, una ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Jasmine Paolini affronterà Daria Kasatkina nei quarti di finale del250 di Palermo 2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Due ...e testa di serie del. ...L'anno scorso si è qualificata per un250. Le ho detto: fantastico, come minimo guadagnerai 7000 dollari solo per essere in. Denis ma dove vivi, mi ha risposto: se prendo 100 dollari ...

WTA Palermo, il tabellone: Kasatkina-Trevisan al primo turno Ubitennis

CORDENONS - Nel solco di una tradizione oramai collaudata e consolidata nel tempo, anche quest’anno tornano i grandi tornei internazionali di tennis sui campi dell’Eurosporting Cordenons. Un imperdibi ...L'azzurra, unica italiana rimasta in tabellone, ha superato in 3 set (2-6 6-4 6-2) l'ucraina Dayana Yastremska in 2 ore e 10 minuti di gioco ...