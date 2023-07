Supplenze docenti 2023 | spezzoni | completamento | 104 | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 24 luglio alle 14 | 30

(Di venerdì 21 luglio 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda delle 150 preferenze per leda GaE o GPS. Nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione L'articolo .

I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo ...

Supplenze docenti 2023, algoritmo sotto osservazione. L’anno scorso una valanga di errori, quest’anno come andrà I sindacati: “Lo sapremo a metà agosto” Orizzonte Scuola

Coordinamento Precari Scuola Bologna segnala le persistenti criticità nelle procedure per l'assegnazione dei contratti a termine e diffonde un vademecum su come indicare le preferenze. Obiettivo è an ...Buone notizie per i tanti precari casertani, almeno per quelli che sono ai primi posti delle graduatorie di merito concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento. Avviate, infatti, le operazioni ...