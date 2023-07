Supercar Alfa Romeo | debutto il 30 agosto

Il 30 agosto al Museo Storico di Arrese sarà presentata laRomeo . Si tratta di una serie limitata, realizzata in poche decine di esemplari, ispirata nel design alla 33 Stradale e nella filosofia alle mitiche6C.Romeo, un ......della nuovadi Arese sarà, con ogni probabilità, derivata da quella della Maserati MC20, con cui l'erede della 33 Stradale potrebbe condividere pure il motore V6 Nettuno. Sull', però, a ...Sono passati dieci anni dalla nascita della meravigliosacompattaRomeo 4C , che ha visto la luce per la prima volta nel 2013. Per celebrare questo traguardo, oggi la fantastica 4C torna a far sognare gli appassionati, per evidenziare quel ...

Appuntamento per il 30 agosto alle 17.00 al Museo Alfa Romeo di Arese, con diretta streaming su Youtube La supercar di Alfa Romeo è una delle novità più attese del 2023. Un'auto per pochi - sarà ...La presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha una data e un orario preciso: 30 agosto 2023, ore 17. Appassionati e addetti ai lavori potranno collegarsi in live streaming con il Museo Alfa ...